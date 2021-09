Rusiya ordusu və Suriyanın hərbi nümayəndələri uzun müddətdir mühasirədə saxlanılan Dəra bölgəsinə daxil olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu yerli xalq ilə əldə edilən razılaşmaya əsasən baş tutub. Bildirilir ki, Dəradakı Mərkəzi komitə ilə hökumət arasında Rusiyanın vasitəçiliyi ilə 3 günlük atəşkəs əldə edilib. Ardınca rejimin təhlükəsizlik heyəti danışıqlar aparmaq üçün bölgəyə gəlib. Rus hərbçiləri də onları müşayiət edib.

