Azərbaycan Milli Paralimpiya Komandasının Atletika idman növü üzrə idmançısı Yulia Yanovskaya 400 metr məsafəyə qaçışda mübarizə aparıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, idmançımız təsnifat mərhələsində 56.55 saniyəlik nəticə göstərərək finala vəsiqə qazanıb.

