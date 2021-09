Rusiyanın Türkiyənin Akkuyu nüvə stansiyası üçün hazırladığı nəhəng buxar generatoru hazırdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, 355 ton ağırlığındakı generator Türkiyəyə yola salınıb. Bildirilir ki, bu Mersində inşaası davam edən nüvə stansiyası üçün hazırlanmış buxar generatorundan birincisidir. Ümumilikdə isə 4 generator hazırlanmalıdır.

Qeyd edək ki, buxar generatorları nüvə stansiyalarının əsas təhlükəsizlik vasitələrindən hesab edilir.

