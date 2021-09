ŞOK İDDİA: Hadisə azərbaycanlı iş adamından hamilə qalıb

Türkiyəli aktrisa, model Dəniz Akkaya müğənni Hadisə ilə bağlı inanılmaz iddia ortaya atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun iddiasına görə, Hadisə, Ebru Gündəşin keçmiş həyat yoldaşı iş adamı Rza Zərrabdan hamilə qalıb. Dənizin dediyinə görə, tərəflər arasında münasibət də buna görə bitib. Hadisənin hamilə olduğu məlum olandan sonra tərəflər ayrılmağa qərar verib.

Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl Hadisənin ABŞ-da olarkən cənubi azərbaycanlı iş adamı Rza Zərrabla eşq yaşadığı irəli sürülüb. Hadisə bu iddialara cavab verməyib.

