Ermənistan mediası "Artsax" üçün uyğun təsvir tapdı: "Artsax"ın yubileyi dövlət deyil, dərnək kimi qeyd edilir

Qondarma "Artsax Respublikasının" müstəqillik günü ilə bağlı "tədbirlər planı" Ermənistanda ciddi məyusluq yaradıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə media eksperti Müşfiq Ələsgərli özünün "Facebook" hesabında yazıb. O, Ermənistan mediasına istinad edərək bildirir ki, Artsaxın yubileyi dövlət deyil, ictimai birlik kimi qeyd edilir:

"Bu il Artsaxın yubiley yaşıdır, 30 illiyidir. O, daha təntənəli şəkildə, ən azı, ötən illərdə olduğu kimi qeyd edilməliydi. Məsələn, 2 sentyabr 2018 -ci ildə Baş nazirin müavini, Təhlükəsizlik Şurasının katibi, habelə Prezident Armen Sarkisyan Artsaxa getdilər, "Respublika Günü" tədbirlərinə qatıldılar.

2019-cu ildə isə Ermənistan parlamentinin spikeri orada idi. Bu il ilk dəfədir ki, Artsaxın təhlükəsizliyinin qarantı olan Ermənistandan dövlət rəhbərləri Artsaxın Müstəqillik Günü tədbirlərinə qatılmayacaqlar.

Hansı ki, müstəqilliyin 30 illiyidir, yubileydir"-deyə NEWS.am yazır. KİV əməkdaşı qeyd edir ki, 44 günlük müharibədən sonra "Artsaxın Müstəqillik Günü dövlət kimi qeyd edilmir". Ermənistan KİV-ləri qeyd edirlər ki, prezident Armen Sarkisyan, baş nazir Nikol Paşinyan və parlament spikeri təhlükəsizliklərinə təminat olmadığı üçün Artsaxa getməkdən yayınıblar: Artsaxa gedən yol rus sülhməramlılarının nəzarəti altındadır, onlara da Azərbaycan hərbçiləri nəzarət edirlər.

Ermənistan rəhbərlərinin buraya təhlükəsiz gediş-gəlişi qeyri-mümkündür. Ona görə də Paşinyan məzuniyyət adı ilə prosesdən yayınıb. Armen Sarkisyan da eyni metoddan istifadə edib. KİV-lər ehtimal edirlər ki, baş nazir Nikol Paşinyan və prezident Armen Sarkisyan böyük ehtimalla ənənəvi mesajlar verməklə kifayətlənəcəklər: "Prezident administrasiyasından NEWS.am -a bildiriblər ki, Sarkisyan bu gün münasibətilə bir bəyanat verəcək".

