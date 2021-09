"18 yaşdan yuxarı əhalinin 78,5 faizi ilk doza vaksinlənib”

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyənin səhiyyə naziri Fahrettin Koca tviter səhifəsində yazıb.

"18 yaşdan yuxarı əhalinin 78,5 faizi ilk doza vaksinlənib. Birinci, ikinci, üçüncü doza olmaqla, ümumilikdə 95 milyon dozanı keçmişik. Yaxında 100 milyon doza xəbərini paylaşacağıq”, - o qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.