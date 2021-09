ABŞ-ın Farminqton şəhərində bir binanın üzərinə xüsusi təyyarə düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə zamanı binada heç kim olmayıb.

Təyyarənin bütün sərnişin və ekipaj üzvlərinin öldüyü bildirilir.

Hadisə yerinə çox sayda təcili yardım və xilasedici cəlb edilib.

İlkin məlumata görə, təyyarədə dörd sərnişin olub.

