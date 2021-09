Daha bir müəllim koronavirusdan vəfat edib.

Metbuat.az-ın əldə etdiyi məlumata görə, Elza Abdullayeva ötən gün COVİD-19-un qurbanı olub.

Qeyd edək ki, E.Abdullayeva Hüseynqulu Sarabski adına 7 nömrəli uşaq musiqi məktəbinin fortepiano müəllimi olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.