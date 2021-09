Hindistanda yeni xəstəlik yayılıb: Yoluxan uşaqlar qısa müddətdə ölür - Hərarət, qusma, qızartı...

Dünyada daha bir dəhşətli xəstəlik yayılıb.

Metbuat.az redaktor.az-a istinadən xəbər verir ki, Hindistanda ortaya çıxan xəstəlik son həftə ərzində 50 nəfərin həyatına son qoyub. Ölənlərin çoxu uşaqlardır.

Uttar Pradeş ştatında yüzlərlə insan yüksək hərarət, baş ağrısı, susuzluq və ürək bulanması şikayətləri ilə xəstəxanaya müraciət edib. Bəzi xəstələrin qolları və ayaqlarında qızartılar əmələ gəlib.

Elm adamları xəstələrin hansı səbəbdən öldüyünü araşdırır. Xəstəliyin ağcaqanad dişləməsi nəticəsində yayıldığı ehtimal edilir.

Ölən 50 nəfərdən heç birnin koronavirus testi pozitiv çıxmayıb.

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) naməlum xəstəliyin bütün dünyaya yayılmaq təhlükəsi olduğu barədə xəbərdarlıq edib.

