Türkiyə məktəbləri gələn həftədən əyani təhsilə başlayır

“Gələn həftədən etibarən uşaqlarımız, gənclərimiz məktəblərinə gedə biləcəklər. Bütün səylərimiz onlara əyani təhsil vermək və bunun davamlılığını təmin etməkdir. Gənclərimizin təhsilinin yarımçıq təhsil alması bu günümüz və gələcəyimiz üçün çox narahatedicidir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu təhsil naziri Mahmut Özer açıqlamasında deyib.

“ÜST və UNİCEF kimi təşkilarlar təhsilin fasiləsiz olaraq əyani davam etməsinin mühüm əhəmiyyət daşıdğını qeyd etdilər. Əyani təhsilə keçilməsi artıq bir seçim yox, məcburiyyət halına gəlib. Məktəblər sentyabrın 6-dan həftədə 5 gün olmaqla əyani tədrisə başlayacaq. Artıq 1 sentyabrdan məktəbəqədər hazırlıq və 1-ci sinif şagirdləri dərslərə başlayıb. Onların gözlərindəki sevinc hər cür fədakarlığa dəyər. Bird aha qapanmamaq üçün hamı pandemiya ilə bağlı qaydalara əməl etməlidir”, - deyə türkiyəli nazir bildirib.

