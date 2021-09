Bir müddət öncə buxaq və boyun lazer liosaksiyası etdirən müğənni Damla sosial şəbəkədə yeni şəkillərini paylaşıb.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, ifaçı paylaşımına "Payızın gəlməyinə sayılı günlər qalıb, amma nədənsə yay bizimlə vidalaşmaq istəmir. Bu istilər məni çox yordu. Yağışlı havalar üçün darıxıram", - şərhini qeyd edib.

