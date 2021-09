Tokio-2020 Yay Paralimpiya Oyunlarında mübarizə aparan qadın para-atlet Keula Nidreyya maraqlı evlilik təklifi alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görmə məhdudiyyətli atlet 200 metr məsafəyə qaçışdan sonra gözlənilməz sürprizlə qarşılaşıb.

Kabo-Verdeli idmançının bələdçisi və nişanlısı Manuel Vaz de Beqa qaçış zolağında diz çökərək, ona evlilik təklif edib. Nidreyya təklifə müsbət cavab verib.

