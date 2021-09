Tokio-2020: Para-üzgüçümüz finala vəsiqə qazanıb

Azərbaycan Milli Paralimpiya Komandasının üzgüçülük idman növü üzrə idmançısı Raman Saleh (S12) 100 metr butterfly kateqoriyası təsnifat mərhələsində 58.99 saniyəlik nəticə göstərərək, final mərhələsinə vəsiqə qazanıb.

Metbuat.az Azərbaycan Milli Paralimpiya Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, taekvondo idman növü üzrə idmançısı Əbülfəz Abuzərli (K44) Tokio-2020 Yay Olimpiya Oyunlarında 75 kq çəki dərəcəsində ilk görüşündə qalib gələrək, 1/4 final mərhələsinə vəsiqə qazanıb.

Lakin üzgüçülük idman növü üzrə idmançısı Vəli İsrafilov (S12) 100 metr butterfly kateqoriyası təsnifat mərhələsində 1:10:59 nəticə göstərərək mübarizəni dayandırıb.



