ÜST TƏSDİQLƏDİ: 2030-cu ilə qədər BU XƏSTƏLƏRİN sayı 78 milyona yüksələcək

Dünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) verdiyi məlumata görə, dünyada 55 milyondan çox insan yaddaşını itirərək, ildə 1.3 trilyon dollara başa gələn nevroloji bir xəstəlik olan demansla yaşayır.

Metbuat.az xəbər verir ki, proqressiv vəziyyət insult, beyin zədəsi və ya "Alzheimer" xəstəliyindən qaynaqlana bilər. ÜST-ün hesabatında deyilir ki, əhalinin yaşlanması ilə xəstələnənlərin sayının 2030-cu ildə 78 milyona, 2050-ci ildə isə 139 milyona çatacağı proqnozlaşdırılır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru "Tedros Adhanom Ghebreyesus" "Demans milyonlarla insanın xatirələrini, müstəqilliyini və ləyaqətini oğurlayır, eyni zamanda tanıdığımız və sevdiyimiz insanlardan da məhrum edir" deyib.

ÜST Psixi Sağlamlıq Departamentinin mütəxəssisi "Katrin Seeher" qeyd edib ki, "Demans həqiqətən yüksək gəlirli ölkələrdə deyil, qlobal bir sağlamlıq problemidir. Əslində, demanslı insanların 60 faizindən çoxu aşağı və orta gəlirli ölkələrdə yaşayır. Beyin sağlamlığımızı inkişaf etdirərək, demans riskini azaltmaq mümkündür. Bunlar daha gənc yaşda başlaya biləcək şeylərdir" deyə açıqlama verib.



Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

