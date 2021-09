Gəncədə kişi hamilə həyat yoldaşını döyüb.

Metbuat.az Oxu.Az-a istinadən xəbər verir ki, 1999 təvəllüdlü T.Məmişova həyat yoldaşı 1992-təvəllüdlü Muraz İsgəndərov tərəfindən döyülüb.

Qadın aldığı ağır bədən xəsarətlərindən 18-19 həftəlik hamiləliyin pozulması diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

