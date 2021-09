ABŞ-ın Texas ştatında böyük narazılıqlara səbəb olan qadınların hamiləliyi barədə qanun qüvvəyə minib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qanun qadınlara hamiləliyin 6-cı həftəsindən sonra uşaqdan imtina etməyi qadağan edir. Qanunu pozanlar barədə məlumat verənə isə 10 min dollar mükafat veriləcək. Bu məlumatı bilərəkdən gizlədənlərə sərt cəza tətbiq ediləcək.

Hətta qadını aborta aparan sürücü də məsuliyyətə cəlb ediləcək.

