Cəfər Cabbarlı adına "Azərbaycanfilm" Kinostudiyası Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti (MMC) “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətini (ASC) məhkəməyə verib.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə MMC Bakı Kommersiya Məhkəməsinə müraciət edib.

Belə ki, "Azərbaycanfilm" “Azərsu” ASC-yə qarşı su enerjisinin ödənilməsi barədə tələb irəli sürüb.

Məhkəmənin hazırlıq iclasının vaxtlı hələlik məlum deyil.

İddia hakim Emin Əliyevin icraatına verilib.

