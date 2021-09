ABŞ-ın şərq sahillərini təsiri altına alan İda qasırğası nəticəsində 45 nəfər həyatını itirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qasırğa daşqınlara və dağıntılara yol açıb. 200 yüz min nəfər işıqsız qalıb. Nyu-Yorkda fövqəladə vəziyyət elan edilib. Nyu-Cersidə sel hava limanının fəaliyyətinə təsir edib.

Fəsadları aradan qaldırmaq üçün hökumət bütün addımların atılacağını bəyan edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.