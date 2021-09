Cənubi Afrikada tibb tarixində nadir rast gəlinən hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ana yeni dünyaya gələn körpəsini qucağına alanda dəhşətə gəlib. Yeni dünyaya gələn qız uşağının cizgiləri onun yaşlı qadın olduğu təəssüratını yaradıb. Həkimlər bildiriblər ki, bu “Hutchinson-Gilford” xəstəliyidir.

Xəstəliyə əsasən iki yaşından sonra uşaqlarda rast gəlinir. Bu uşaqların sürətlə yaşlanmasına səbəb olur.

