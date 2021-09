DƏHŞƏTLİ GÖRÜNTÜLƏR: 19 yaşlı qız... - Məni xilas edin / VİDEO

Türkiyənin Antalya şəhərində 19 yaşlı qız binanın pəncərəsindən asılı qalaraq qonşulardan kömək istəyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, birinci mərtəbənin pəncərəsindən özünü yerə buraxan qız “məni xilas edin” deyə qışqırıb. O, əvvəlcə avtomobilin, ardınca isə beton yerə düşüb. Xəsarətlər alan qız xəstəxanaya yerləşdirilib. Qızın iddiasına görə, o İrandan gələn şəxslər tərəfindən qaçırılaraq güc tətbiq edilib.

Qız evdə məcburi şəkildə saxlanıldığını irəli sürüb. Qızın sözlərinə görə, iranlılar onu satmağa çalışıb. Hadisə barədə araşdırmalar aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.