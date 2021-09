Yaponiyanın Baş naziri Suqa Yoşihide istefa verəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna səbəb koronavirusla bağlı tənqidlərə məruz qalmasdır. Bildirilir ki, hökumət başçısı istefası barədə yaxın adamlarına deyib. Onun istefasını dəqiq nə vaxt açıqlayacağı məlum deyil.

Qeyd edək ki, sona araşdırmalara görə, xalqın nazirlər kabinetinə inamı azalıb.

