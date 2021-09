Suriyadan Aralıq dənizinə neft sızması ilə bağlı təhlükə genişlənir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bir neçə gündür Banyas şəhərindəki emal zavodundan suya neft sızır. Bildirilir ki, küləyin təsiri ilə sürətlə yayılan neft artıq Türkiyə sahillərinə yaxınlaşıb. Hatay rayonunda sahilə yaxınlaşan neftə bənzər maddədən nümunə götürülüb.

Onun Suriyadan axan neft olduğu irəli sürülür. Sakinlərə dənizdə cimməmək barədə xəbərdarlıq edilib.

