Rusiya xarici işlər naziri Sergey Lavrov qorxularından danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "TASS" yazıb. Xəbərdə qeyd olunur ki, Lavrov yüksəklikdən çox qorxduğunu bildirib.

"Bir dəfə məni şüşəli divarı olan bir liftdə 28-ci mərtəbəyə apardılar. Sonra halım pisləşdi, küçəyə çıxardılar. Əslində qorxduğum budur, məmnun deyiləm bu haldan". Daha sonra Lavrov istehzalı şəkildə əlavə edib ki, son vaxtlar heç kim onu qorxutmayıb.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

