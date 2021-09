Qalibiyyəti ilə dünyada gündəm olan para-üzgüçü - FOTOLAR

Hazırda bütün sosial media və dünya çinli para -üzgüçü Zheng Taodan danışır.

Metbuat.az xəbər verir ki, Zheng Tao qolları olmamasına baxmayaraq Tokio-2020 Yay Paralimpiya Oyunlarında rekord qıraraq dörd qızıl medal qazanıb. 30 yaşlı gənc sərbəst üsulla, arxası üstə üzmə, butterfly kateqoriyası üzrə yarışaraq qalibiyyət qazanıb.

Para -üzgüçü uğuru ilə sosial mediada gündəm olub. İzləyicilər onu "əsl ilham" və "qürur mənbəyi" adlandırıblar.

Qeyd edək ki, onu uşaqlıqda elektrik cərəyanı vurub. Bu səbəbdən Zheng qollarını itirib. Məlumatlara görə, Zheng hər gün ən azı 10 km üzməklə məşq edir.

13 yaşında idmana başlayan üzgüçü ilk dəfə Hollandiyada keçirilən Dünya Çempionatında beynəlxalq üzgüçülük yarışlarına qatılıb. Daha sonra 2012 -ci ildə keçirilən Paralimpiya oyunlarında 100 metr arxası üstə üzmə yarışında ilk Paralimpiya qızılını qazanıb. Bu günə qədər 9 Paralimpiya medalı var.

Gülər Seymurqızı

