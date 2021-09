21 yaşlı qız evdən qaçaraq 60 yaşlı müəllimi ilə evləndi - VİDEO

Türkiyədə gənc qızın addımı hamını heyrətə gətirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 21 yaşlı qız evdən qaçaraq ota məktəbdə təhsil aldığı 60 yaşlı müəllimi ilə evlənib. Qızın valideynləri yerli televiziya proqramlarından birinə müaciət edərək, kömək istəyib. Qızın ailəsi, gəncin evlilik sənədini də təqdim edib.

Onlar 60 yaşlı müəllimin də simasının təqdim edilməsini tələb edib. Hələlik gənc qız açıqlama vermək istəmir.

Qızın valideyni bildirib ki, onun niyə belə atdığının səbəbini müəyyən edə bilmirlər.Qız onlarla ünsiyyət qurmaq istəmir.

