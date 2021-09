Çində 15 göydələn bir neçə saniyə ərzində yerlə bir edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, proses planlı şəkildə həyata keçirilib. Bildirilir ki, uzun müddətdir ki, binanın tikintisi başa çatdırılmayıb. Nəticədə diqqət göstərilməyən binaların zirzəmisi su ilə dolub. Yerli dairələr binaları yararsız hesab edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.