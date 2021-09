Putin: Lavrov və Şoyqu gedərsə peşiman olacağam

"Müdafiə naziri Sergey Şoyqu və Rusiya xarici işlər naziri Sergey Lavrov qarşıdan gələn parlament seçkilərindən sonra Dövlət Dumasına işə getmək qərarına gəlsələr , prezident Vladimir Putin bundan məmnun olmayacaq".

Metbuat.az TASS-a istinadla xəbər verir ki, bunu Rusiya dövlət başçısı Şərq İqtisadi Forumunun (AİF) plenar iclasında müvafiq suala cavab verərkən deyib .

"Qərar ilk növbədə onlar tərəfindən verilməlidir" deyən Putin Lavrov və Şoyqunun hazırkı vəzifələrində yaxşı işlədiklərini qeyd edib.

Qeyd edək ki, sentyabrın 19-da Rusiyada səkkizinci çağırış Dövlət Dumasına deputat seçkilərinin keçiriləcək.

