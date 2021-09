Türkiyə kəşfiyyatı İraqın Gara, Qəndil və Sincar bölgələri üzrə əsas terrorçularından hesab edilən 3 PKK üzvünü məhv edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mənbələri məlumat yayıb. Bildirilir ki, terrorçuların yeri müəyyən edildikdən sonra onlar dəqiq zərbə ilə məhv edilib.

Kəşfiyyat əməliyyatının detalları barədə məlumat veriləcək.

