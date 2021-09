İrəvandan BƏYANAT: Ermənistan bunu etməyə hazırdır - "Azərbaycandan reaksiya gözləyirik"

Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan jurnalistlərə açıqlamasında bildirib ki, Ermənistan delimitasiya və demarkasiya prosesinə hazırdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mətbuatı məlumat verib.

“Hazırda heç bir iş (sərhəddə- red) aparılmır, Azərbaycanın reaksiyasını gözləyirik. Qarşı tərəfin reaksiyası sərhəddəki mövcud böhranı tez bir zamanda aradan qaldırmaq üçün, delimitasiya və demarkasiya işlərinə tez başlamaq üçün fürsət yaradacaq”, - deyə Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi söyləyib. / Ölkə az

