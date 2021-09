Keçmiş rus diplomat: SSRİ-nin dağılmasında Qorbaçov günahkar deyil

Rus diplomat və tərcüməçi Pavel Palajçenko RSFSR Ali Sovetinin keçmiş sədri Ruslan Xasbulatovun SSRİ-nin dağılmasında SSRİ-nin keçmiş prezidenti Mixail Qorbaçovun günahı barədə dediklərini absurd adlandırıb.

Metbuat.az "RİA Novosti"yə istinadla xəbər verir ki, Xasbulatov bundan əvvəl Qorbaçovun hərəkətlərinin "ölkəni çökdürdüyünü" söyləmişdi. Diplomatın fikrincə, Sovet İttifaqının dağılmasına ən yüksək orqanların razılaşdırılmamış hərəkətləri səbəbindən maliyyə sisteminin tənəzzülü səbəb oldu.

"Məsələn elə götürək o dövrlərdə mağazalarda növbələrin yaranmasının əsas səbəbi bu idi. Eyni zamanda rəhbərlik qiymətlərin köklü islahatına razı olmadı. 19 avqust 1991-ci ildə, Sovet yüksək rütbəli məmurlarından bəziləri SSRİ-də Fövqəladə Hallar üzrə Dövlət Komitəsini (SSRİ GKChP) qurdular. Bu o vaxt baş verdi ki, artıq ölkəni xilas etməyə və Qorbaçovu hakimiyyətdən uzaqlaşdırmağa çalışırdılar. Onların hərəkatlarina Rusiya prezidenti Boris Yeltsin rəhbərlik edirdi. O, Fövqəladə Komitənin yaradılmasının dövlət çevrilişinə cəhd kimi qiymətləndirildiyi fərmanları imzaladı. 1991 -ci il dekabrın 8 -də Belovejskaya Puşçada Yeltsin, Ukrayna lideri Leonid Kravçuk və Belarusiya Ali Sovetinin başçısı Stanislav Şuşkeviç SSRİ -nin mövcudluğuna xitam verən MDB-nin yaradılması haqqında müqavilə imzaladılar . Qorbaçov bu hərəkətləri anti-konstitusiya kimi qiymətləndirdi. Müqavilə tərəfləri Sovet İttifaqını dağıtmaq ittihamlarını rədd etdilər".

Qeyd edək ki, 25 dekabr 1991-ci il tarixində SSRİ Dövlət Başçısı Mixail Qorbaçovun istefa etməsinin ardından Sovetlər Birliyini təşkil edən respublikaların müstəqilliyini qazanmalarıyla Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqının dağılmağa başladı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.