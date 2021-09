"Ukrayna vətəndaşları hakimiyyət orqanlarının nəyin bahasına olursa olsun NATO və Avropa Birliyinə daxil olmaq istəyindən əziyyət çəkirlər".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu açıqlamanı ekspert Viktor Skarşevski edib. Onun sözlərinə görə, bu səhv üzündən dünya artıq Kiyevi iqtisadi baxımdan görmür və gələcəkdə bu strategiya hətta dövlətin dağılmasına səbəb ola bilər.

Onun fikrincə, Ukraynanın da dünyanı "NATO" və "Rusiya" tərəflərinə bölməkdən əl çəkərək "neytral" bir dövlətə çevrilməsi lazımdır.

Alyansa qoşulmaq 2016 -cı ildən bəri Kiyevin xarici siyasətinin məqsədi idi. NATO-nun keçmiş baş katibi Anders Fogh Rasmussen əvvəllər Ukraynanın lazım olan meyarlara çatması üçün vaxt lazım olduğunu vurğulamışdı. Ekspertlər hesab edir ki, ölkənin yaxın 20 ildə NATO-ya üzv olmaq üçün müraciət edə bilməyəcək.

Qeyd edək ki, Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy Amerika Prezidenti Co Baydenlə görüşdən sonra Vaşinqtonun Kiyevin Şimali Atlantik istəklərini dəstəklədiyini söyləmişdi.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.