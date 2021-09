Fanatik yəhudilər növbəti dəfə Əl-Əqsa məscidinə basqın edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 237 nəfər məscidin ərazisinə daxil olaraq, burada bir müddət qalandan sonra uzaqlaşıblar. Ərazidə İsrail polisləri də olub. Onlar yəhudilərə müdaxilə etməyib.

Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl də, fanatik yəhudilər oxşar addım atmışdı. Bu basqınlar yəhudi polisinin müşayiətində baş verir.

