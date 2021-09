Caliber.az Azərbaycanda məktəblərdə əyani təhsilin başlayacağı tarixləri açıqlayıb.

Təhsil Nazirliyi tərəfindən sabah keçiriləcək brifinqdə bəyan olunacaq bu məsələ ilə bağlı artıq müvafiq qərar qəbul edilib.

Beləliklə də, sentyabrın 22-də ibtidai siniflərdə, sentyabrın 29-da isə orta və yuxarı siniflərdə dərslərə başlanacaq.

Verilən qərarlarla bağlı bütün detalların Təhsil Nazirliyi tərəfindən sabah saat 14:00-da keçiriləcək brifinqdə açıqlanacağı gözlənilir.

