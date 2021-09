"Uşaqların maska taxması valideynlərin öhdəsinə buraxılır".

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, bunu təhsil nazirinin müşaviri Rüstəm Ağayev yeni tədris ilinin təşkili ilə bağlı keçirilən brifinqdə deyib:

"Valideynlər istəyirlərsə, şagirdin maska taxmasını təmin edə bilərlər. Bununla bağlı bir məcburiyyət yoxdur".

