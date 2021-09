“İran nüvə arsenalını qurmağa çalışır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, NATO-nun Baş katibi Yens Stoltenberq belə açıqlama verib. İranı ittiham edən Stoltenberq bildirib ki, Tehranın kütləvi qırğın silahlarına sahib olması barədə planlarını davam etdirməsi regionun sabitliyi üçün təhlükəli olacaq.

Qeyd edək ki, İran tərəfi nüvə proqramını dinc məqsədlər üçün inkişaf etdirdiyini irəli sürür.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.