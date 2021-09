Azərbaycan MDB Oyunlarında ard-arda 2 qızıl medal qazandı

Rusiyanın Kazan şəhərində birinci MDB Oyunlarında Azərbaycan komandası uğurlu çıxışını davam etdirir.



Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan samboçusu Elvin Bağırov və Nicat Məmmədli Rusiyanın Kazan şəhərində keçirilən I MDB Oyunlarında final görüşünə çıxıblar.

64 kq-da mübarizə aparan Elvin Bağırov özbəkistanlı Şahriyorbek Mamatkulovla qarşılaşıb. O, rəqibini 8:7 hesabı ilə məğlub edən Bağırov qızıl medal qazanıb.

58 kq çəki dərəcəsində çıxış edən idmançımız Nicat Məmmədli rusiyalı Nikolay Lukyançukla üz-üzə gəlib. Rəqibi üzərində qələbə qazanan Məmmədli qızıl medal əldə edib.

Adil Adilzadə (88 kq) isə burunc medal qazanıblar. Bununla da, Azərbaycanın qazandığı medalların sayı 29-a çatıb. Onlardan 8-i qızıl, 5-i gümüş, 14-ü bürünc medaldır.



Xatırladaq ki, MDB Oyunları sentyabrın 11-dək davam edəcək Oyunlarda Azərbaycan komandası idmanın 13 növündə təmsil olunur. Komandamız badminton (8 idmançı), basketbol (4), boks (8), cüdo (16), futzal (13), stolüstü tennis (8), stend və güllə atıcılığı (3), karate (20), kəmər güləşi (4), köreş (5), qadın güləşi (6), sambo (7), sərbəst güləş (10), yunan-Roma güləşi (9), muaytay (tayboks, 6) idman növlərində mübarizə aparır.

