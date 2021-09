Xalq artisti Murad Dadaşovun yeni fotosu sosial mediada diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktyor Müşviq Şahverdiyev instaqramda xalq artisti ilə fotosunu paylaşıb. Uzun illərdir artıq çəkidən əziyyət çəkən Dadaşovun arıqlığı isə əksər izləyiciləri təəccübləndirib.

