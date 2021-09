Bayden "Taliban"la bağlı mövqeyini açıqladı: ABŞ-ın belə niyyəti yoxdur

ABŞ prezidenti Co Bayden ölkəsinin “Taliban”la bağlı mövqeyini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Baydenin sözlərinə görə, ABŞ-ın hələki “Taliban” hökumətini tanımaq niyyəti yoxdur. O bildirib ki, hazırda bu mövzu gündəmdə deyil. Baydeniz sözlərinə görə, yaxın gələcəkdə belə bir addım real görünmür.Bu çox uzaqda olan məsələdir.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl “Ağ ev”in mətbuat xidmətinin açıqlamasında ABŞ-ın “Taliban”la əlaqəni kəsməyəcəyi qeyd olunmuşdu. “Lakin bu ABŞ-ın “Taliban”ı tanıyacağı anlamına gəlmir” - deyə bildirilmişdi.

