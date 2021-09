Azərbaycanda COVID-19-a yoluxanlar arasında qadınlar üstünlük təşkil edir.

Metbuata.z “Koronavirusinfo.az”saytına istinadən xəbər verir ki, ölkədə virusa yoluxanların 51 faizi qadınlar, 49 faizi kişilərdir.

Bundan başqa virusa yoluxanların yaş qruplarına görə bölgüsü də açıqlanıb. Belə ki, yoluxanların 21 %-i 30-39 yaş, 18 %-i 50-59 yaş, 16 %-i 20-29 yaş, 15 %-i 40-49 və 60-69 yaş, 6 %-i 10-19 yaş, 4 %-i 70-79 yaş, 3 %-i 0-9 yaş qrupları, 2 %-ini isə 80 yaşdan yuxarı olan şəxslər təşkil edib.

