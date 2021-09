Azərbaycanda COVİD - 19-a qarşı vaksinasiya olunanların sayı açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "koronavirusinfo.az" saytındakı məlumatlara görə, indiyədək əhalinin 43 faizi vaksinasiya olunub, 57 faiz isə prosesdən kənarda qalıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.