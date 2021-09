Gürcüstanın sabiq müdafiə naziri David Kezeraşvili həbs edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstanın Ali Məhkəməsi qərar verib.



Beş il müddətinə azadlıqdan məhrum edilən sabiq nazir 5 milyon avro vəsaiti mənimsəməkdə ittiham edilir.

Qeyd edək ki, 2017-ci ildə Apellyasiya Məhkəməsi 2006-2008-ci illərdə Gürcüstanın müdafiə naziri olan Kezeraşviliyə bəraət vermişdi.

