Türkiyənin "Kanal D" kanalında yayımlanan "Camdakı qız" serialının yeni mövsüm treyleri qalmaqala səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna səbəb serialın treylerindəki "Madam ki, kişilik vəzifəni yerinə yetirə bilməyəcəkdin, niyə evləndin?" ifadəsi olub.

Sosial şəbəkə istifadəçiləri serialın yayımının dayandırılmasını tələb ediblər.

