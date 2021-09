Dünya çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində keçirilən Azərbaycan-Portuqaliya oyunu başa çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bakı Olimpiya Stadionunda təşkil olunan görüş qonaq komandanın 3:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

Qeyd edək ki, millimiz seçmə mərhələyə Portuqaliya ilə səfər matçı ilə start verib və 0:1 hesabı ilə uduzub.

