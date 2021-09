"Eşq Adası 2021" (Love İsland 2021) müsabiqəsinin iştirakçısı Şeron Qafka (Sharon Gaffka) cəsur geyimi ilə gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, rəfiqəsinin ad gününə qatılan Qafka paltarı səbəb ilə çətin anlar yaşayıb.

Qeyd edək ki, Şeron Qafka Böyük Britaniyanın Nəqliyyat Nazirliyinin əməkdaşıdır. Daha əvvəl gözəllik yarışmalarına qatılsa da şöhrəti "Eşq Adası"nda tapıb. Belə ki, müsabiqənin qalibi olmasa da, indidən məşhur markalarla əməkdaşlıq etməkdədir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.