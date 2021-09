Məşhur italyan aktyor Nino Kastelnuovo 84 yaşında dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktyor uzun müddət xəstəlikdən əziyyət çəkib. Kastelnuovonun dəfn mərasimi Romada ictimaiyyətə qapalı keçiriləcək.

Qeyd edək ki, Nino Kastelnuovo 1950-ci illərdə karyerasına başlayıb. O, 70-dən çox filmə çəkilib. Tanınmış filmləri sırasında “İngilis pasiyent”, “Rokko və qardaşları”, “Şerburq çətirləri” və başqaları yer alır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.