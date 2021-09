Pünhan Rəhimov koronavirusdan vəfat etdi

Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin İsmayıllı rayon bölməsinin sədri dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Pünhan Rəhimov koronavirusdan dünyasını dəyişib.

Qızıl Aypara Cəmiyyətinin sədri, millət vəkili Novruz Aslanov bu xəbəri təsdiqləyib.

"Son zamanlar ard-arda mənə yaxın insanların dünyasını dəyişməsi xəbərini alıram. Bu gün saat 6-da acı xəbər aldım. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin İsmayıllı rayon bölmə sədri Pünhan Rəhimov koronavirüsdan dünyasını dəyişdi. Mərhumun ailəsinə və yaxınlarına başsağlığı verirəm. Allah rəhmət elesin. Allah hamımızı bu bəladan qorusun".

