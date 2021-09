Xəbər verdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının baş katibi Fərid Qayıbov gənclər və idman naziri təyin olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Fərid Qayıbov evlidir və 3 övladı var. Yeni nazirin ailəsi ilə birlikdə olan fotolarını təqdim edirik.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.