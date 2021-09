Türkiyədə universitetlər açılır

Türkiyənin ali təhsil müəssisələrində ənənəvi tədris bərpa olunur.

Metbuat.az “Anadolu”ya istinadən xəbər verir ki, bunu ölkənin Ali Təhsil Şurasının (YÖK) sədri Erol Özvar bildirib. E.Özvar təhsil işçilərinin, müəllim və tələbələrin vaksin olunmasının vacibliyini vurğulayıb.

“Bu tədris ilinə də ənənəvi qaydada başlayacağıq. Tələbələri həyəcanla gözləyirik. Uzaqdan tədrisin ənənəvi tədrisi əvəz etməsini düşünmək olmaz".

Qeyd edək ki, Türkiyədə orta təhsil müəssisələrində də ənənəvi tədris bərpa olunub.



