"Mu" "Delta" qədər öldürücüdür ? - HƏKİM AÇIQLADI

Koronavirusun "Mu" variantı "Delta" qədər yoluxucu və öldürücü gücə malik deyil.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu ARB24-ün "Gündəm" verilişinə açıqlamasında həkim Vüqar Cavadzadə deyib. O, insanları "Mu" variantına görə panikaya düşməməyə çağırıb:

"Heç bir həkim xəstəyə baxıb onun “Mu” və ya başqa varianta yoluxduğunu deyə bilməz. Bunu yalnız molekulyar genetik üsulla müəyyənləşdirmək olar. Lakin hansısa əlamətlərin üstünlük təşkil etməsinə görə zamanla onu ayırd edə bilərik. Məsələn, "Delta" variatında daha çox boğaz, baş ağrısı, burun tutulması qeydə alınır. Düzdür, bu əlamətlər klassik COVİD-19 - da olur. Sadəcə olaraq “Delta”da sözügedən əlamətlər daha çox üstünlük təşkil edir".

V. Cavadzadə bildirib ki, bu variantın ölkəmizə gəlmə ehtimalı yüksəkdir:

"Ölkəmizdə “Mu” variantına rast gəlinib-gəlinməməsini laborator nəticələrə əsasən deyə bilərik. Hazırda isə bununla bağlı açıqlama yoxdur. Güman edirəm ki, dünyanın 40 ölkəsində və bizə yaxın ölkələrdə yayılıbsa , gec-tez bizdə də yayılacaq. Lakin panikaya düşməyə ehtiyac yoxdur".

