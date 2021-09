İspaniyada 20 il əvvəl iki qız uşağının səhv ailələrə verildiyi açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, rəsmi dairələrin məlumatına görə, hadisə Rioxa bölgəsində baş verib. Açıqlamaya görə, hadisə tibb işçilərinin diqqətsizliyi səbəbilə baş verib. Bildirilir ki, uşaqlar 5 saat fərqlə dünyaya gəlib. Onlar zəif olduğu üçün xüsusi qurğuya qoyulub. Səhv də bu zaman baş verib. Onların yeri səhv salınıb.

Uşağı səhv salınan qadın, indi yerli səhiyyə qurumundan 3 milyon təzminat tələb edir.

